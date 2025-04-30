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Квартиры с видом на горы в Municipality of Kallithea, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$558,342
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$500,997
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$122,118
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Grekodom Development
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$297,467
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$366,354
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Kallithea, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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