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Квартиры с садом в Municipality of Kallithea, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция Ко…
$142,519
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 8
Резиденция с парковкой и садом, Калифея, Греция Предлагаются квартиры с балконами. Апартаме…
$213,258
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция рядом с морем и центром Афин, Калифея, Греция Предлагаются светлые апартам…
$322,488
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Параметры недвижимости в Municipality of Kallithea, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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