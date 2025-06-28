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Дома с бассейном в Каламате, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Элайохори, Греция
Вилла 6 комнат
Элайохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Каламате, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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