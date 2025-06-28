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Дома с видом на море в Каламате, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$476,637
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Каламата, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каламата, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$488,262
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Элайохори, Греция
Вилла 6 комнат
Элайохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Каламате, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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