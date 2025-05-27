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Квартиры с видом на море в Municipality of Ermionida, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
$826,506
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Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

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