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Виллы на берегу моря в Municipality of Dionysos, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 1 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
$7,67 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,06 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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