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Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens

Municipality of Athens, Греция
от
$449,725
;
12
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ID: 37954
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Athens
  • Адрес
    Filolaou
  • Метро
    Aghios Ioannis (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Проект   — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции

Описание проекта

  • Локация: Центр Афин, престижный и оживленный район Панграти (Pangrati), улица Filolaou 168.

  • Транспортная доступность: 1 минута пешком до ближайшей автобусной остановки, 14 минут пешком до станции метро Aghios Ioannis, 8 минут до площади Варнава (Varnava Square) и 25 минут пешком до Акрополя.

  • О комплексе: Проект премиального редевелопмента бывшего коммерческого здания в ультрасовременный жилой комплекс. Здание состоит из 5 этажей и включает всего 9 высокофункциональных резиденций с высококачественной отделкой.

  • Инвестиции: Проект официально подходит под программу инвестиций «Золотая виза» Греции (получение ВНЖ) с порогом от €250,000.

Описание лота PENTHOUSE (Пентхаус 4-1)

Это флагманский, самый роскошный и просторный объект в комплексе:

  • Этажи: Занимает 4-й и 5-й уровни здания (Двухуровневый / Дуплекс).

  • Цена: € 685,000.

  • Количество комнат: 3 спальни (включая 1 мастер-сьют с собственной ванной комнатой) и всего 2 санузла.

  • Площадь внутренних помещений: 93.00 кв. м (весь интерьер расположен на основном уровне 4-го этажа).

  • Площадь открытых пространств (террасы и балконы): Потрясающие 105.90 кв. м общего открытого пространства.

  • Особенности планировки и распределения уровней:

    • Основной уровень (4-й этаж): Здесь находятся все жилые помещения (93 кв. м) — спальни, санузлы, а также два отдельных балкона: передний балкон площадью 8.50 кв. м и задний балкон площадью 5.20 кв. м.

    • Верхний уровень (5-й этаж / Roof Level): Эксклюзивная огромная частная терраса на крыше (Roof Terrace) площадью 92.20 кв. м.

    • Главная фишка террасы: Собственная выделенная зона с открытым плавательным бассеном площадью 6.00 кв. м, зона отдыха под навесом и площадка для барбекю/обедов на открытом воздухе.

Местонахождение на карте

Municipality of Athens, Греция
Образование
Здравоохранение

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Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens
Municipality of Athens, Греция
от
$449,725
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