Жилой комплекс 🔥 Golden Visa Eligible Project | Athens

Проект — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции
Описание проекта
Локация: Центр Афин, престижный и оживленный район Панграти (Pangrati), улица Filolaou 168.
Транспортная доступность: 1 минута пешком до ближайшей автобусной остановки, 14 минут пешком до станции метро Aghios Ioannis, 8 минут до площади Варнава (Varnava Square) и 25 минут пешком до Акрополя.
О комплексе: Проект премиального редевелопмента бывшего коммерческого здания в ультрасовременный жилой комплекс. Здание состоит из 5 этажей и включает всего 9 высокофункциональных резиденций с высококачественной отделкой.
Инвестиции: Проект официально подходит под программу инвестиций «Золотая виза» Греции (получение ВНЖ) с порогом от €250,000.
Описание лота PENTHOUSE (Пентхаус 4-1)
Это флагманский, самый роскошный и просторный объект в комплексе:
Этажи: Занимает 4-й и 5-й уровни здания (Двухуровневый / Дуплекс).
Цена: € 685,000.
Количество комнат: 3 спальни (включая 1 мастер-сьют с собственной ванной комнатой) и всего 2 санузла.
Площадь внутренних помещений: 93.00 кв. м (весь интерьер расположен на основном уровне 4-го этажа).
Площадь открытых пространств (террасы и балконы): Потрясающие 105.90 кв. м общего открытого пространства.
Особенности планировки и распределения уровней:
Основной уровень (4-й этаж): Здесь находятся все жилые помещения (93 кв. м) — спальни, санузлы, а также два отдельных балкона: передний балкон площадью 8.50 кв. м и задний балкон площадью 5.20 кв. м.
Верхний уровень (5-й этаж / Roof Level): Эксклюзивная огромная частная терраса на крыше (Roof Terrace) площадью 92.20 кв. м.
Главная фишка террасы: Собственная выделенная зона с открытым плавательным бассеном площадью 6.00 кв. м, зона отдыха под навесом и площадка для барбекю/обедов на открытом воздухе.