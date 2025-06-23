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Квартиры с садом в Municipality of Aegina, Греция

Эгина
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Типы недвижимости в Municipality of Aegina

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
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