  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Velos
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Municipal Unit of Velos, Греция

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Nerantza, Греция
Вилла 8 комнат
Nerantza, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 5 сп…
$2,88 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

