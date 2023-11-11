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Жильё в Municipal Unit of Paravola, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paravola, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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