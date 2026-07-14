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Дома у моря в Municipal Unit of Nafplio, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$897,339
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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