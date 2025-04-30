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Таунхаусы в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$76,599
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Агиос - Димитрийос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$119,392
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 80 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$89,404
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Халикоунас, Греция
Таунхаус 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$843,888
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на горы
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