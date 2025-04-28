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Квартиры с бассейном в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Писиа, Греция
Квартира 4 комнаты
Писиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$203,530
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Квартира площадью 55 кв. М на продажу в Лутраки, всего в 50 метрах от моря. Недвижимость пол…
$167,696
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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