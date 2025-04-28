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Квартиры с гаражом в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

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20 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Новая квартира 52 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Уникальный шанс! - Квартира о…
$118,502
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
- Строящаяся новая квартира площадью 47 кв.м в центре Лутраки. Современное строительство сов…
$188,318
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Просторная квартира в новостройке 67 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Квартира …
$172,718
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
- Таунхаус 70 кв.м с прекрасным видом на море и горы! - Всего в 2 км от пляжа и центра Лутр…
$118,546
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
- Строящаяся новая квартира площадью 70 кв.м в центре Лутраки. Современное строительство с с…
$287,770
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
- Продается квартира 53,11 кв.м. В 4-х этажном доме с ремонтом 2024 года. - С видом на море…
$284,838
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Продается современная новая квартира площадью 51 кв. м, в прекрасном месте, всего в 500 метр…
$130,494
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира площадью 70 кв.м на первом этаже. Квартира расположена в небольшом семейн…
$205,130
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
- Просторная квартира в новостройке 67 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Квартира …
$178,515
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$463,010
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
- Недавно построенная современная квартира, идеально расположенная в центре города - Ояень с…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
- Продается квартира 59,98 кв.м. В 4-х этажном доме с ремонтом 2024 года. - С видом на басс…
$290,316
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
- Продается квартира 59,96 кв.м. В 4-х этажном доме с ремонтом 2024 года.  - С видом на бас…
$295,793
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
- Новостройка в Лутраки на стадии строительства,сдача под ключ планируется в начале 2024 год…
$247,596
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
- Строящаяся новая квартира площадью 100 кв.м в центре Лутраки. Современное строительство с …
$405,009
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
- Продается квартира 53,11 кв.м. В 4-х этажном доме с ремонтом 2024 года. - С видом на море…
$278,265
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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