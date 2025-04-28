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Квартиры с садом в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира площадью 70 кв.м на первом этаже. Квартира расположена в небольшом семейн…
$205,130
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Квартира 3 комнаты в Перахора, Греция
Квартира 3 комнаты
Перахора, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается полуподвальная квартира площадью 70 кв.м в Перахоре, Лутраки .  Превосходный объе…
$72,100
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Sideris Real Estate
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Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
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Sideris Real Estate
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Квартира 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
$316,071
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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