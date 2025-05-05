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Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Elliniko, Греция

трехкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с морем, Афины, Греция Предлагаются двухуро…
$1,09 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$480,122
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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