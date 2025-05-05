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Квартиры с террасой в Municipal Unit of Elliniko, Греция

трехкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и подземной парковкой, Афины, Греция Предла…
$213,258
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с морем, Афины, Греция Предлагаются двухуро…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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