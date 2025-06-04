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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Македонии и Фракии, Греция

Kavala Municipality
54
Кавала
48
Paggaio Municipality
39
Неа-Перамос
31
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94 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
For rent apartment of 85 sq.m. in Sougielos, Kavala. It is refurbished and fully furnished a…
$341
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
AEleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, two apartments…
$87
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Apartment for rent 67 sq.m. located on the 2nd floor of a building in the ci…
$754
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Kavala, Kalamitsa: Corner Apartment for rent 65 sq.m. facade on the ground floor of the buil…
$442
в месяц
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent fully FURNISHED and equipped Studio 40sq.m. on the 1st floor wit…
$370
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
DAILY LEASE € 100. HOSPITALS 5 PERSONS. APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO 200M. FROM THE BEAC…
$105
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartm…
$115
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: For rent by DAILY LEASE Apartment 120 sq.m. on the 1st floo…
$136
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Kavala, Agios Ioannis: For rent fully FURNISHED two-room studio 50 sq.m. on the 5th floor. I…
$452
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
DAILY RENT. €140 ACCOMMODATES 5 PEOPLE. Apartment for rent 68 sq.m. in Nea Peramos, Kavala, …
$147
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 2
DAILY LEASE € 190. FOR 8 PERSONS. LUXURY APARTMENT FOR RENT IN N.ΙRAKLEITSA, BEYOND THE SEA.…
$200
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
SEZON 3000€ HOSES 4 PERSONS For rent apartment of 60 sq.m. in Nea Peramos, Kavala, for the s…
$73
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Apartment for rent in Kalamitsa, Kavala of Kavala Prefecture for 500€ (Listing No ΒΓ44). Ano…
$841
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Kavala, Byronas: AVAILABLE until June 15, 2025. For rent FURNISHED Apartment near Rapsani be…
$452
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 130. HOSPITALS 6 PERSONS. APARTMENT FOR RENT 100 SQ.M. IN NEW PERAMO, VERY CLO…
$136
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, 7hs Merarxias: Lease from 1 OCTOBER - 30 June 2023. Renovated Studio 40 sq.m. on the…
$368
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent FROM SEPTEMBER 1st to JUNE 30th Apartment 65 sq.m. located on th…
$421
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
LUXURY HOUSE DAILY LEASE 300 €. ACCOMMODATE 10 PEOPLE LUXURIOUS APARTMENT IN PALIO TSIFLIKI…
$315
в месяц
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Студия в Неа-Перамос, Греция
Студия
Неа-Перамос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$115
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 7
Kavala, Center (7th Division): AVAILABLE from October 15 to June 15. FURNISHED Apartment for…
$578
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2
Kavala, Dexameni: AVAILABLE UNTIL JUNE. FURNISHED Apartment for rent 115 sq.m. on the 2nd fl…
$473
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
DAILY LEASING 140 € HOSPITAL TO 6 PERSONS Rental N. Irakleitsa new luxurious maisonette loca…
$147
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Apartment for rent in Kalamitsa, Kavala of Kavala Prefecture for 500€ (Listing No ΒΓ43). Ano…
$841
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
PER NIGHT 80 €. FOR 6-8 PEOPLE. APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO, 50 METERS FROM THE SEA, FU…
$84
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
DAILY Lease 100 €. It hosts 4-5 PEOPLE SUMMER HOUSE for vacations apartment of 60 sq.m. in N…
$105
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Eleitheres, Nea Peramos: Studio of 47 sq.m. on the 1st floor of an apartment building VERY C…
$94
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent from 1/7/2025, a 55 sq m apartment located on the 1st floor of a…
$460
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Kavala, Rapsani: Studio apartment for rent 48 sq.m. on the ground floor with autonomous oil …
$360
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$136
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Eleftheres, Nea Peramos: DAILY RENTAL € 120 IT Host 5-6 PEOPLE. SUMMER Holidays in NEA PERAM…
$126
в месяц
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

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