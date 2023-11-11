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Склады в Кавала, Греция

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16 объектов найдено
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Store for sale in Ag. Ioannis, Kavala of Kavala Prefecture for 39.000€ (Listing No ΝΠ740). A…
€39,000
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Kavala, Center: CENTRAL CORNER STORE FOR SALE 100 sq.m. at a Commercial Point. It consists o…
€250,000
Склад 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
€50,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 99 м²
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of ​​99 s…
€125,000
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
€68,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Префектура Кавала, Кавала: Магазин на продажу 52 кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит …
€45,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Продается магазин в Центре, Кавала префектуры Кавала за 250 000 € (Листинг № LA167). Еще одн…
€250,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Кавала, Центр: Продается магазин 130 кв.м. в центральной части города на первом этаже жилого…
€110,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 75 м²
Магазин для продажи в Аг. Павлос, Кавала префектуры Кавала за 50.000 € ( Листинг № ΝΠ414 ). …
€50,000
Склад 1 комната в Palio, Греция
Склад 1 комната
Palio, Греция
Комнаты 1
Площадь 107 м²
Продается в Агиа Параскей, Кавала префектуры Кавала, за 55 000 € ( Листинг № ΝΠ400 ). Еще од…
€55,000
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Магазин для продажи в Аг. Иоаннис, Кавала префектуры Кавала за 65 000 € (Листинг № ΝΠ374). Е…
€65,000
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 128 м²
Продается в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € ( Листинг № 889 ). Еще одна собст…
€170,000
Склад 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Площадь 180 м²
Продается в префектуре Кавала за 250 000 € ( Листинг № ΒΓ10 ). Еще одна собственность, прине…
€250,000
Склад 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Склад 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Площадь 600 м²
Продается магазин в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 400 000 € (Листинг № ΝΠ277). …
€400,000
Склад 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Профессиональная торговая зона для продажи в центральной точке Кавалы. Он состоит из одного …
€140,000
Склад 4 комнаты в Philippi, Греция
Склад 4 комнаты
Philippi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Независимое здание 2000 кв.м. на участке 5000 кв.м. на главной дороге КАВАЛАС - ДРАМАС. СУПЕ…
€900,000
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