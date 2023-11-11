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Жильё в Liti, Греция

дома
3
5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Liti, Греция
Коттедж 4 спальни
Liti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€345,000
Квартира 8 комнат с furnishings в Liti, Греция
Квартира 8 комнат с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 8
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 350 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€600,000
Вилла 6 комнат с furnishings в Liti, Греция
Вилла 6 комнат с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 6
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу великолепная современная вилла площадью 900 кв.м в престижном районе…
€2,70 млн
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Liti, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€95,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Liti, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€500,000
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