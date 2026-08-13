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Жилье в Liti, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Liti, Греция
Вилла
Liti, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 533 м²
Property Code: HPS5556 - Villa FOR SALE in Migdonia Liti for € 1.000.000 . This 533 sq. m. …
$1,15 млн
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