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Греция
Жилая
периферийная единица Лесбос
Жильё в периферийная единица Лесбос, Греция
Municipality of Mytilene
7
Митилини
7
Municipality of Western Lesvos
3
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10 объектов найдено
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Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
7
1
205 м²
1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
€410,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anaxos Skoutarou, Греция
5
3
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Скала-Эресу, Греция
4
2
146 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
4
1
136 м²
1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Pterounta, Греция
4
142 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
€175,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
10
2
440 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Памфила, Греция
8
2
330 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tavari, Греция
3
1
129 м²
1
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Вриса, Греция
2
1
77 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
€99,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
карандаш, Греция
8
3
304 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€700,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Лесбос, Греция
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