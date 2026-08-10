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Жилье в периферийной единице Лесбос, Греция

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Municipality of Mytilene
4
Municipality of Western Lesvos
4
Mytilene Municipal Unit
3
Митилини
3
8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Western Lesvos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Western Lesvos, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$165,299
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 7
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$920,953
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Grekodom Development
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Таунхаус в Анахос Скоутароу, Греция
Таунхаус
Анахос Скоутароу, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 6 спален в Моливос, Греция
Коттедж 6 спален
Моливос, Греция
Количество спален 6
Площадь 304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$826,496
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Квартира в Перама, Греция
Квартира
Перама, Греция
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$228,484
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$427,417
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 5
Площадь 205 м²
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
$484,091
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Лесбос

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Лесбос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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