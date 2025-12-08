Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. периферийная единица Лефкас
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в периферийной единице Лефкас, Греция

Lefkada Municipality
12
Municipal Unit of Lefkada
8
2 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Agios Petros, Греция
Вилла 9 комнат
Agios Petros, Греция
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Монотажный дом на продажу, этаж: Цокольный, 1-й (2 уровня), в районе: Святой Петер - Лефкада…
$582,630
Вилла 11 комнат в периферия Ионические острова, Греция
Вилла 11 комнат
периферия Ионические острова, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 112 м²
Количество этажей 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80 млн
