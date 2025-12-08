Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Лефкас
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Лефкас, Греция

Lefkada Municipality
12
Municipal Unit of Lefkada
8
6 объектов найдено
Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 167 м²
Продается вилла площадью 167 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается великолепный…
$2,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Ионических островах. Подвал состоит из одной …
$2,43 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Century 21Century 21
Вилла 11 комнат в периферия Ионические острова, Греция
Вилла 11 комнат
периферия Ионические острова, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 112 м²
Количество этажей 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80 млн
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Катомери, Греция
Вилла 1 комната
Катомери, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на островах Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Katouna, Греция
Коттедж 4 комнаты
Katouna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
$400,291
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24

Типы недвижимости в периферийной единице Лефкас

виллы

Параметры недвижимости в периферийной единице Лефкас, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти