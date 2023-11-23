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Таунхаусы в Лаврион, Греция

Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лаврион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€520,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€250,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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