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Коттеджи с видом на море в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$730,620
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов