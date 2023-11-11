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Продажа офисных помещений в Кавала, Греция

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6 объектов найдено
Офис 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 3
CENTER Office for sale 50 sq.m. It consists of a reception area and two more separate areas,…
€107,000
Офис 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Apartment for sale in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 150.000€ (Listing No LA196). A…
€150,000
Офис 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 5
Кавала, Центр: Офис на продажу в привилегированном месте 125 кв.м. на 5 этаже с индивидуальн…
€310,000
Офис 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
  Kavala, Center: Office for sale in a very privileged part of the market. 55 gross and 48 s…
€85,000
Офис с Spalni в Kavala Prefecture, Греция
Офис с Spalni
Kavala Prefecture, Греция
Площадь 30 м²
Студия на продажу в Рапсани, Кавала префектуры Кавала, за 33.000 € ( Листинг № ΒΓ114 ). Еще …
€33,000
Офис 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Офис 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Продается офисное помещение 30 кв.м в Кавале. Он состоит из одного пространства и расположен…
€45,000
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