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Виллы с видом на горы в Катерини, Греция

Peristasi
30
Kallithea
14
Коринос
11
Паралиа
15
Вилла Удалить
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6 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Коринос, Греция
Вилла 7 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$518,465
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Вилла 9 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 9 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$449,337
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Вилла 7 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 7 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$167,061
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 7 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$1,50 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 9 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$633,680
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 11 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 697 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 697 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$979,324
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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