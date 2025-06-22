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Виллы с видом на море в Катерини, Греция

Peristasi
30
Kallithea
14
Коринос
11
Паралиа
15
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Олимпиаки Акти, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиаки Акти, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$426,294
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Peristasi, Греция
Вилла 9 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$449,337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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