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Жилье в Каристосе, Греция

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дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$473,258
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Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$468,771
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Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$468,510
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