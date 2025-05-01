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Жильё в Кардии, Греция

квартиры
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25 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Кардия, Греция
Вилла 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$448,810
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Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Код собственности: HPS5141 - Вилла для продажи в Терми Нео Рисио за €750 000. Это 408 кв. м.…
$848,192
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Таунхаус 7 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 7 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$313,123
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Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$260,936
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Коттедж 4 комнаты в Кардия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж -2/3
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Подвал состоит из Первый этаж сос…
$269,376
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Коттедж 3 комнаты в Кардия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
$167,351
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Квартира 3 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$250,498
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Квартира 4 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$271,373
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,57 млн
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Вилла 1 комната в Кардия, Греция
Вилла 1 комната
Кардия, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
$5,22 млн
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Квартира 3 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$250,498
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Вилла в Кардия, Греция
Вилла
Кардия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Имущественный код: HPS5262 - Вилла для продажи в Микра Кардиа за 3,200.000 евро. Эта 480 кв.…
$3,53 млн
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Вилла 4 комнаты в Кардия, Греция
Вилла 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 327 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 327 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой Пе…
$474,959
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$837,224
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Таунхаус 6 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$417,497
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Квартира 4 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$271,373
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Вилла 9 комнат в Кардия, Греция
Вилла 9 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$730,620
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Таунхаус 3 комнаты в Кардия, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$170,985
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$357,616
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$610,590
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Таунхаус 4 комнаты в Кардия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Этаж -2
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$194,197
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Коттедж 7 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 7 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 496 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 496 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$532,309
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Вилла 7 комнат в Кардия, Греция
Вилла 7 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,25 млн
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