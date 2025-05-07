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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Ираклион, Греция

Municipality of Chersonissos
6
Municipality of Malevizi
7
Gazi Municipal Unit
5
Municipality of Heraklion
6
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10 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
$784,611
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Коттедж 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
$1,18 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$2,50 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
$276,488
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается каменный дом площадью 50 кв.м. в деревне Кунави, недалеко от Арханес! Дом был реко…
$99,774
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$659,354
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$98,550
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
$652,351
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$782,285
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Archane Asterousia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Archane Asterousia, Греция
Число комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
$1,11 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ираклион, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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