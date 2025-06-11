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Коттеджи с видом на горы в Эпире и Западная Македония, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 10 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
$1,01 млн
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Коттедж 1 комната в Ano Pedina, Греция
Коттедж 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$536,792
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в дим Кастория, Греция
Коттедж 7 комнат
дим Кастория, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$456,844
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Florina, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Florina, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$513,950
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
$399,739
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Neochori, Греция
Коттедж 4 комнаты
Neochori, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$194,159
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Коттедж 7 комнат в Plataria, Греция
Коттедж 7 комнат
Plataria, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$742,372
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Коттедж 7 комнат в Agios Georgios, Греция
Коттедж 7 комнат
Agios Georgios, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
$179,882
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Коттедж 7 комнат в Chloi, Греция
Коттедж 7 комнат
Chloi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$308,370
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Параметры недвижимости в Эпире и Западная Македония, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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