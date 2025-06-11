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Коттеджи с видом на море в Эпире и Западная Македония, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Plataria, Греция
Коттедж 7 комнат
Plataria, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$742,372
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Фильяте, Греция
Коттедж 5 комнат
Фильяте, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$1,71 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Chloi, Греция
Коттедж 7 комнат
Chloi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$308,370
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Эпире и Западная Македония, Греция

с видом на горы
Недорогая
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