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Жилье в Элассоне, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Элассона, Греция
Коттедж 4 спальни
Элассона, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$106,264
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