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Таунхаусы с бассейном в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Thassos Municipality
51
Paggaio Municipality
61
Kavala Municipality
18
Кавала
18
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 217 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$864,109
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
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