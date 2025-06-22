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Таунхаусы с видом на море в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Thassos Municipality
51
Paggaio Municipality
61
Kavala Municipality
18
Кавала
18
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27 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$345,644
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$420,533
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Таунхаус 3 комнаты в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
$404,233
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$374,447
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$368,687
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$397,490
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$322,601
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Таунхаус 5 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 204 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$656,723
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$432,055
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Таунхаус 8 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$518,465
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Таунхаус 4 комнаты в Хриси Аммоудиа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$420,533
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Таунхаус 8 комнат в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
$1,15 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$305,319
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Таунхаус 5 комнат в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$604,876
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$426,294
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 121 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$414,772
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Таунхаус 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$489,662
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$420,533
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$403,251
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Тау…
$472,380
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Таунхаус 6 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 217 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$518,465
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$397,490
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Таунхаус 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 148 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$472,380
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Таунхаус 3 комнаты в Скала Сотирос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Скала Сотирос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 89 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$299,558
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Таунхаус 7 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Таунхаус им…
$610,637
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Таунхаус 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 217 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$864,109
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Таунхаус 3 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$374,447
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Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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