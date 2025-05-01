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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Kavala Municipality
58
Кавала
54
Коммерческое помещение Удалить
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59 объектов найдено
Склад 95 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 95 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Kavala, Ag. Pavlos: Shop for rent 95sq.m. located in a central point of the city and the mar…
$373
в месяц
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Склад 45 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 45 м²
Kavala Municipality, Греция
Площадь 45 м²
Kavala, Center: Shop for rent 45 sq.m. on the ground floor of 2 levels. It consists of a sin…
$389
в месяц
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Склад 41 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 41 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Rent a shop located in the center of Kavala in one of the most commercial dramas in the city…
$526
в месяц
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Склад 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Kavala, Center: For rent Shop 35sq.m. with a loft of 34sq.m. in a very central location of t…
$683
в месяц
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Коммерческое помещение 400 м² в Кринидес, Греция
Коммерческое помещение 400 м²
Кринидес, Греция
Число комнат 2
Площадь 400 м²
Business building for rent in Lidia, Filippoi of Kavala Prefecture for 1.000€ (Listing No MZ…
$1,052
в месяц
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Склад 26 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 26 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Store for rent in Ag. Pavlos, Kavala of Kavala Prefecture for 350€ (Listing No ΝΠ767). Anoth…
$368
в месяц
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Склад 86 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 86 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 86 м²
Kavala, Center: Shop for rent 43sq.m. plus 43sq.m. loft legal. Located in a very central poi…
$736
в месяц
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Офис 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Office for rent 50 sq.m. on the 2nd floor without elevator, in a very centra…
$274
в месяц
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Офис 40 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 40 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent, bright Office 40 sq.m. on the 1st floor. It consists of 1 space. T…
$421
в месяц
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Офис 140 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 140 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 4
Office for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 600€ (Listing No 815). Another pr…
$631
в месяц
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Склад 53 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 53 м²
Kavala Municipality, Греция
Площадь 53 м²
Kavala, Dexameni: For rent fully renovated Shop 53 sq.m. facade on the ground floor without …
$368
в месяц
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Офис 30 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 30 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Office for rent 30 sq.m. on the 2nd floor in a very central location. It con…
$263
в месяц
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Склад 1 000 м² в Кринидес, Греция
Склад 1 000 м²
Кринидес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
BUILDING OF 2000 sq.m. on 4 levels. Main store of 500 sq.m. ground floor and 500 sq.m. loft …
$2,629
в месяц
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Склад 324 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 324 м²
Kavala Municipality, Греция
Площадь 324 м²
Kavala, Ag. Pavlos: Renovated Store for rent 324 sq.m. facade on a 3-level ground floor that…
$473
в месяц
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Склад 140 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 140 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Kavala, Center: Central STORE for rent in a very privileged location, 40 sq m +40 basement +…
$2,103
в месяц
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Коммерческое помещение 880 м² в Полистило, Греция
Коммерческое помещение 880 м²
Полистило, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 880 м²
Filippoi, Polystylo: Business building for rent 880 sq.m. in 4000 sq.m. frontage plot on the…
$3,406
в месяц
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Офис 200 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 200 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 12
Площадь 200 м²
Этаж 1
Kavala, Center: Office of 200 sq.m. on the 1st floor with electric heating. It consists of 1…
$2,313
в месяц
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Склад 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Kavala, Agios Ioannis: Shop for rent 60 sq.m. of facade on the ground floor with central oil…
$400
в месяц
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Склад 95 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 95 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Prefecture of Kavala, Kavala: Shop for rent 95 sq.m. in a very central point of the market. …
$1,052
в месяц
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Офис 120 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 120 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4
Office for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 800€ (Listing No ΝΠ756). Another …
$841
в месяц
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Склад 85 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 85 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Kavala, Center: Shop for rent 85sq.m. with a facade of 3m. on the ground floor (3 levels) in…
$736
в месяц
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Склад 228 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 228 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 228 м²
Kavala, Perigiali: For rent corner, bright Shop 228 sq.m. facade on the ground floor with a …
$1,262
в месяц
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Офис 70 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 70 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
FOR RENT central office, 70 sq.m. 1st floor with ELEVATOR. It has 3 rooms. Kitchen WC. It is…
$578
в месяц
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Офис 49 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 49 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
Kavala, Center: Renovated and airy Office for rent 49 sq.m. on the 3rd floor in the very cen…
$421
в месяц
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Офис 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Kavala, Center: Office for rent 35 sq.m. on the 1st floor with elevator. It consists of 1 ro…
$421
в месяц
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Офис 67 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 67 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Office for rent 67 sq.m. located on the 2nd floor of a building in a very ce…
$754
в месяц
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Склад 33 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 33 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Kavala, Center: Shop for rent 33 sq.m. which is located in a very central part of the city a…
$315
в месяц
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Склад 94 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 94 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Kavala, Center: Shop for rent located in a very central part of the market. It consists of 3…
$1,302
в месяц
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Склад 54 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 54 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Kavala, Center: Shop for rent 54 sq.m. located in a very central point of the city and the m…
$673
в месяц
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Склад 115 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 115 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 115 м²
Kavala, Perigiali: Shop for rent 115 sq.m. with a frontage of 22m. on the ground floor. It c…
$789
в месяц
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