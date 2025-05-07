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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Kavala Municipality, Греция

Кавала
54
Коммерческое помещение Удалить
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58 объектов найдено
Склад 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Kavala, Center: Shop for rent 50 sq.m. facade located in a very central part of the market. …
$1,052
в месяц
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Коммерческое помещение 880 м² в Полистило, Греция
Коммерческое помещение 880 м²
Полистило, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 880 м²
Filippoi, Polystylo: Business building for rent 880 sq.m. in 4000 sq.m. frontage plot on the…
$3,406
в месяц
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Склад 33 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 33 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Kavala, Center: Shop for rent 33 sq.m. which is located in a very central part of the city a…
$315
в месяц
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Склад 228 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 228 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 228 м²
Kavala, Perigiali: For rent corner, bright Shop 228 sq.m. facade on the ground floor with a …
$1,262
в месяц
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Склад 30 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 30 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Store for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 850€ (Listing No ΝΠ759). Another p…
$894
в месяц
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Склад 54 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 54 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Kavala, Center: Shop for rent 54 sq.m. located in a very central point of the city and the m…
$673
в месяц
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Склад 122 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 122 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 122 м²
Kavala, Center: Shop for rent 122 sq.m. located in a very central point of the city and the …
$1,157
в месяц
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Склад 40 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 40 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Kavala, Center: Shop for rent 40 sq.m. frontage on the ground floor in a central part of the…
$736
в месяц
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Склад 20 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 20 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Kavala, Center: Central Store of 20 sq.m. facade on the ground floor of the building there. …
$210
в месяц
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Склад 110 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 110 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 110 м²
Kavala, Center: Shop for rent 110 sq.m. in a very central location of the market and the cit…
$1,322
в месяц
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Склад 140 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 140 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Store for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 400€ (Listing No 2274). Another pr…
$315
в месяц
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Склад 685 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 685 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 685 м²
Kavala, Center: Store of 684.5 sq.m. down town. It consists of 268.5 sqm ground floor space …
$1,577
в месяц
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Склад 33 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 33 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Kavala, Center: Shop for rent 33 sq.m. which is located in a very central point of the marke…
$421
в месяц
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Склад 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Kavala, Center: For rent Shop 35sq.m. with a loft of 34sq.m. in a very central location of t…
$683
в месяц
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Офис 40 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 40 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent, bright Office 40 sq.m. on the 1st floor. It consists of 1 space. T…
$421
в месяц
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Склад 45 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 45 м²
Kavala Municipality, Греция
Площадь 45 м²
Kavala, Center: Shop for rent 45 sq.m. on the ground floor of 2 levels. It consists of a sin…
$389
в месяц
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Склад 41 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 41 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Rent a shop located in the center of Kavala in one of the most commercial dramas in the city…
$526
в месяц
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Склад 450 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 450 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Kavala, Center: For rent unfinished shop 450 sq.m. of facade on ground floor. Corner in a ve…
$3,404
в месяц
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Офис 140 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 140 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 4
Office for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 600€ (Listing No 815). Another pr…
$631
в месяц
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Офис 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Kavala, Center: Office for rent 35 sq.m. on the 1st floor with elevator. It consists of 1 ro…
$421
в месяц
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Офис 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3
Kavala Prefecture, Kavala: For rent Office 60sq.m. facade on the 3rd floor of a building in …
$347
в месяц
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Склад 28 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 28 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Kavala, Center: For rent Store 28sq.m. in the CENTRAL point of the city, on the ground floor…
$505
в месяц
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Коммерческое помещение 400 м² в Кринидес, Греция
Коммерческое помещение 400 м²
Кринидес, Греция
Число комнат 2
Площадь 400 м²
Business building for rent in Lidia, Filippoi of Kavala Prefecture for 1.000€ (Listing No MZ…
$1,052
в месяц
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Склад 95 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 95 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Kavala, Ag. Pavlos: Shop for rent 95sq.m. located in a central point of the city and the mar…
$373
в месяц
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Офис 30 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 30 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Office for rent 30 sq.m. on the 2nd floor in a very central location. It con…
$263
в месяц
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Склад 26 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 26 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Kavala, Center: Shop for rent 26 sq.m. facade located on a pedestrian street in a very north…
$736
в месяц
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Склад 74 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 74 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Store for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 1.150€ (Listing No ΝΠ459). Another…
$1,189
в месяц
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Офис 49 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 49 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
Kavala, Center: Renovated and airy Office for rent 49 sq.m. on the 3rd floor in the very cen…
$421
в месяц
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Склад 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Store for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 1.200€ (Listing No ΝΠ705). Another…
$1,262
в месяц
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Склад 62 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 62 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 62 м²
Kavala, Center: Central Store for rent with a total area of ​​62 sq.m. facade on the ground …
$210
в месяц
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