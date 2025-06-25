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Долгосрочная аренда офисов в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Kavala Municipality
13
Кавала
13
13 объектов найдено
Офис 49 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 49 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
Kavala, Center: Renovated and airy Office for rent 49 sq.m. on the 3rd floor in the very cen…
$464
в месяц
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Офис 120 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 120 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4
Office for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 800€ (Listing No ΝΠ756). Another …
$841
в месяц
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Офис 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Kavala, Center: Renovated and airy Office for rent 35 sq.m. on the 1st floor with an elevato…
Цена по запросу
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Офис 200 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 200 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 12
Площадь 200 м²
Этаж 1
Kavala, Center: Office of 200 sq.m. on the 1st floor with electric heating. It consists of 1…
$2,313
в месяц
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Офис 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3
Kavala Prefecture, Kavala: For rent Office 60sq.m. facade on the 3rd floor of a building in …
$347
в месяц
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Офис 40 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 40 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent, bright Office 40 sq.m. on the 1st floor. It consists of 1 space. T…
$421
в месяц
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Офис 30 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 30 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Office for rent 30 sq.m. on the 2nd floor in a very central location. It con…
$263
в месяц
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Офис 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Kavala, Center: Office for rent 50 sq.m. in very good condition, in the most central part of…
$631
в месяц
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Офис 250 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 250 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Этаж 2
Office for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 800€ (Listing No ΝΠ770). Another …
$841
в месяц
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Офис 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Kavala, Center: Office for rent 35 sq.m. on the 1st floor with elevator. It consists of 1 ro…
$421
в месяц
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Офис 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Office for rent 50 sq.m. on the 2nd floor without elevator, in a very centra…
$274
в месяц
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Офис 67 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 67 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Office for rent 67 sq.m. located on the 2nd floor of a building in a very ce…
$754
в месяц
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Офис 70 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 70 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
FOR RENT central office, 70 sq.m. 1st floor with ELEVATOR. It has 3 rooms. Kitchen WC. It is…
$578
в месяц
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