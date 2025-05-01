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Долгосрочная аренда складов в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Kavala Municipality
42
Кавала
40
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43 объекта найдено
Склад 95 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 95 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Kavala, Ag. Pavlos: Shop for rent 95sq.m. located in a central point of the city and the mar…
$373
в месяц
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Склад 45 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 45 м²
Kavala Municipality, Греция
Площадь 45 м²
Kavala, Center: Shop for rent 45 sq.m. on the ground floor of 2 levels. It consists of a sin…
$389
в месяц
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Склад 41 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 41 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Rent a shop located in the center of Kavala in one of the most commercial dramas in the city…
$526
в месяц
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Склад 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Kavala, Center: For rent Shop 35sq.m. with a loft of 34sq.m. in a very central location of t…
$683
в месяц
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Склад 26 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 26 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Store for rent in Ag. Pavlos, Kavala of Kavala Prefecture for 350€ (Listing No ΝΠ767). Anoth…
$368
в месяц
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Склад 86 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 86 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 86 м²
Kavala, Center: Shop for rent 43sq.m. plus 43sq.m. loft legal. Located in a very central poi…
$736
в месяц
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Склад 53 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 53 м²
Kavala Municipality, Греция
Площадь 53 м²
Kavala, Dexameni: For rent fully renovated Shop 53 sq.m. facade on the ground floor without …
$368
в месяц
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Склад 1 000 м² в Кринидес, Греция
Склад 1 000 м²
Кринидес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
BUILDING OF 2000 sq.m. on 4 levels. Main store of 500 sq.m. ground floor and 500 sq.m. loft …
$2,629
в месяц
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Склад 324 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 324 м²
Kavala Municipality, Греция
Площадь 324 м²
Kavala, Ag. Pavlos: Renovated Store for rent 324 sq.m. facade on a 3-level ground floor that…
$473
в месяц
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Склад 140 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 140 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Kavala, Center: Central STORE for rent in a very privileged location, 40 sq m +40 basement +…
$2,103
в месяц
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Склад 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Kavala, Agios Ioannis: Shop for rent 60 sq.m. of facade on the ground floor with central oil…
$400
в месяц
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Склад 95 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 95 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Prefecture of Kavala, Kavala: Shop for rent 95 sq.m. in a very central point of the market. …
$1,052
в месяц
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Склад 85 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 85 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Kavala, Center: Shop for rent 85sq.m. with a facade of 3m. on the ground floor (3 levels) in…
$736
в месяц
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Склад 228 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 228 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 228 м²
Kavala, Perigiali: For rent corner, bright Shop 228 sq.m. facade on the ground floor with a …
$1,262
в месяц
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Склад 33 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 33 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Kavala, Center: Shop for rent 33 sq.m. which is located in a very central part of the city a…
$315
в месяц
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Склад 94 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 94 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Kavala, Center: Shop for rent located in a very central part of the market. It consists of 3…
$1,302
в месяц
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Склад 54 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 54 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Kavala, Center: Shop for rent 54 sq.m. located in a very central point of the city and the m…
$673
в месяц
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Склад 115 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 115 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 115 м²
Kavala, Perigiali: Shop for rent 115 sq.m. with a frontage of 22m. on the ground floor. It c…
$789
в месяц
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Склад 60 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 60 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Kavala, Center: Shop for rent 60 sq.m. located in a very central part of the market, on one …
$526
в месяц
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Склад 26 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 26 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Kavala, Center: Shop for rent 26 sq.m. facade located on a pedestrian street in a very north…
$736
в месяц
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Склад 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Kavala, Center: Shop for rent 50 sq.m. facade located in a very central part of the market. …
$1,052
в месяц
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Склад 168 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 168 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Store for rent in Kavala of Kavala Prefecture for 2.400€ (Listing No ΝΠ660). Another propert…
$2,492
в месяц
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Склад 33 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 33 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Kavala, Center: Shop for rent 33 sq.m. which is located in a very central point of the marke…
$421
в месяц
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Склад 100 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 100 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Kavala, Center: CENTRAL CORNER SHOP FOR RENT 100 sq.m. at a Commercial Point. It consists of…
$2,103
в месяц
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Склад 62 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 62 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 62 м²
Kavala, Center: Central Store for rent with a total area of ​​62 sq.m. facade on the ground …
$210
в месяц
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Склад 20 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 20 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Kavala, Center: Central Store of 20 sq.m. facade on the ground floor of the building there. …
$210
в месяц
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Склад 74 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 74 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Store for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 1.150€ (Listing No ΝΠ459). Another…
$1,189
в месяц
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Склад 105 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 105 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Kavala, Center: Shop for rent 105 sq.m. located in a very central point of the city and the …
$1,480
в месяц
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Склад 135 м² в Неа-Карвали, Греция
Склад 135 м²
Неа-Карвали, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Store for rent in Nea Karvali, Kavala of Kavala Prefecture for 300€ (Listing No 2331). Anoth…
$315
в месяц
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Склад 140 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 140 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Store for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 400€ (Listing No 2274). Another pr…
$315
в месяц
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