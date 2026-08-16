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Коммерческая недвижимость в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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Kavala Municipality
23
Кавала
22
Thassos Municipality
29
Nestos Municipality
3
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67 объектов найдено
Коммерческое помещение в Скала Калирахис, Греция
Коммерческое помещение
Скала Калирахис, Греция
Имущественный кодекс: 11112 - Бизнес на продажу в Тасос Скала Каллирачис за € 450 000. Этот …
$523,994
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Имущественный кодекс: 11283 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €2.000.000. Этот 773,00 …
$2,29 млн
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Коммерческое помещение в Скала Рахонио, Греция
Коммерческое помещение
Скала Рахонио, Греция
Код недвижимости: 1379 - Бизнес на продажу в Thasos Skala Rachoniou за € 950.000. Это 420 кв…
$1,41 млн
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Инвестиционная в Скала Марион, Греция
Инвестиционная
Скала Марион, Греция
Код собственности: 11451 - Строительство для продажи в Тасос Скала Марион за € 165.000. Это …
$193,851
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 24
Имущественный кодекс: 11667 - Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €1.600.000. Этот мебли…
$1,86 млн
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Коммерческое помещение 16 м² в дим Драма, Греция
Коммерческое помещение 16 м²
дим Драма, Греция
Число комнат 1
Площадь 16 м²
Драма, Центр: Закрытое парковочное место продается в зоне здания первого этажа около PPC, 16…
$21,937
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TekceTekce
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Имущественный кодекс: 11331 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €2.000.000. Этот 375.00 …
$2,35 млн
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Отель в Potos, Греция
Отель
Potos, Греция
Код собственности: 11901 - Отель для продажи в Тасос Потос за €1.700.000. Это 500.00 кв. м. …
$1,94 млн
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Инвестиционная в Скала Калирахис, Греция
Инвестиционная
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Код собственности: 11896 - Строительство для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 840 000 евр…
$960,174
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Отель в Thassos Municipality, Греция
Отель
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 8
Имущественный кодекс: 1602 - Отель для продажи в Тасосе Микрос Принос за €1.200.000. Это 600…
$1,41 млн
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Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 12
Имущественный кодекс: 11897 - Отель для продажи в Тасос Скала Рачониу за 2,460.000 евро. Это…
$2,81 млн
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Имущественный кодекс: 11565 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €1.000.000. Это 200.00 к…
$1,17 млн
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Коммерческое помещение в Принос, Греция
Коммерческое помещение
Принос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла 210 кв.м. в Приносе Тасос, построенная на участке 2360 кв.м., плюс 60 кв.м. …
$822,398
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Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
$4,11 млн
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Коммерческое помещение 108 м² в Kavala Municipality, Греция
Коммерческое помещение 108 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Кавала, Центр: Продается кадетский бизнес, бар на весь день, 108 кв.м. большой видимости, ра…
$139,998
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Коммерческое помещение 375 м² в Понтоливадо, Греция
Коммерческое помещение 375 м²
Понтоливадо, Греция
Число комнат 1
Площадь 375 м²
Chrysoupoli, Podolivado: POLYSELLES для продажи Промышленное профессиональное пространство 3…
$346,376
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Офис 108 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 108 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 5
Кавала, Центр: Продается профессиональная крыша 108 кв.м. фасада на 5 этаже с лифтом в центр…
$278,833
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Незавершенное трехэтажное здание 399 кв.м. перед морем в районе Коиньяра в Тассосе. На перво…
$622,673
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Инвестиционная в Скала Рахонио, Греция
Инвестиционная
Скала Рахонио, Греция
Имущественный кодекс: 11780 - Строительство для продажи в Тасос Скала Рачониу за 710 000 евр…
$826,746
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Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 18
Имущественный кодекс: 11860 - Отель FOR SALE в Тасос Скала Рачониу за €2.800.000. Этот 513.0…
$3,20 млн
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Отель 484 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 484 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 18
Площадь 484 м²
Этаж 4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
$1,27 млн
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Коммерческое помещение 500 м² в Nestos Municipality, Греция
Коммерческое помещение 500 м²
Nestos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Новый карнавал: Эврика! Он состоит из 1 большого пространства, офиса, зоны ожидания, склада …
$1,15 млн
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Отель 1 054 м² в Потамья, Греция
Отель 1 054 м²
Потамья, Греция
Площадь 1 054 м²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45 млн
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Отель в Potos, Греция
Отель
Potos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11377 - Отель для продажи в Тасос Потос за 275 000 евро. Это 120.00 кв…
$323,085
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Отель в Лименария, Греция
Отель
Лименария, Греция
Количество спален 18
Всего в 100 метрах от моря предлагается на продажу полностью отремонтированный трехуровневый…
$2,06 млн
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Коммерческое помещение в Скала Марион, Греция
Коммерческое помещение
Скала Марион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11821 - Вилла для продажи в Тасос Скала Марион за € 865.000. Эта 220.0…
$990,149
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Коммерческое помещение в Принос, Греция
Коммерческое помещение
Принос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Код собственности: 11777 - Вилла для продажи в Тасосе Принос за 295 000 евро. Эта 280,00 кв.…
$367,160
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Склад 1 000 м² в Кринидес, Греция
Склад 1 000 м²
Кринидес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Независимое здание 2000 кв.м. на участке 5000 кв.м. на главной дороге КАВАЛАС - ДРАМАС. СУПЕ…
$946,377
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Коммерческое помещение в Тасос, Греция
Коммерческое помещение
Тасос, Греция
Имущественный кодекс: 11350 - Бизнес на продажу в Тасос Лименас за €70 000. Этот 100 кв. м. …
$80,367
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Коммерческое помещение 120 м² в Kavala Municipality, Греция
Коммерческое помещение 120 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Кавала, Центр: Продается Ресторанная компания 120 кв.м. отремонтированная с новым и полным и…
$52,577
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Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

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