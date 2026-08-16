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Офисы в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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Kavala Municipality
3
Кавала
3
4 объекта найдено
Офис 108 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 108 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 5
Кавала, Центр: Продается профессиональная крыша 108 кв.м. фасада на 5 этаже с лифтом в центр…
$278,833
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Офис 56 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 56 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Кавала, Центр: Полностью отремонтированный офис 56 кв.м. на 3 этаже с лифтом с индивидуальны…
$157,730
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Офис 200 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 200 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 200 м²
Этаж 1
Кавала, Центр: Продается квартира на полу, профессиональная площадь 200 кв.м., расположенная…
$315,459
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Офис 60 м² в дим Драма, Греция
Офис 60 м²
дим Драма, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2
Драма, Центр: Продается офис площадью 60 кв.м., расположенный на 2-м этаже здания с лифтом в…
$208,203
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