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Инвестиционная недвижимость в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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Thassos Municipality
5
Инвестиционная Удалить
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6 объектов найдено
Инвестиционная в Скала Марион, Греция
Инвестиционная
Скала Марион, Греция
Код собственности: 11451 - Строительство для продажи в Тасос Скала Марион за € 165.000. Это …
$193,851
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Инвестиционная в Скала Калирахис, Греция
Инвестиционная
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Код собственности: 11896 - Строительство для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 840 000 евр…
$960,174
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Инвестиционная в Скала Рахонио, Греция
Инвестиционная
Скала Рахонио, Греция
Имущественный кодекс: 11780 - Строительство для продажи в Тасос Скала Рачониу за 710 000 евр…
$826,746
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Инвестиционная в Рахони, Греция
Инвестиционная
Рахони, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 1380 - Строительство для продажи в Тасосе Рачони за €180 000. Это 450 …
$188,373
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Инвестиционная в Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две в…
$1,62 млн
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Инвестиционная в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Инвестиционная
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Имущественный кодекс: 1367 - Строительство для продажи за 590 000 евро. Это 470 кв. м. Здани…
$617,446
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