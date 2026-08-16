Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Восточная Македония и Фракия
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

;
Thassos Municipality
13
Отель Удалить
Очистить
23 объекта найдено
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Имущественный кодекс: 11283 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €2.000.000. Этот 773,00 …
$2,29 млн
Оставить заявку
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 24
Имущественный кодекс: 11667 - Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €1.600.000. Этот мебли…
$1,86 млн
Оставить заявку
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Имущественный кодекс: 11331 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €2.000.000. Этот 375.00 …
$2,35 млн
Оставить заявку
Отель в Potos, Греция
Отель
Potos, Греция
Код собственности: 11901 - Отель для продажи в Тасос Потос за €1.700.000. Это 500.00 кв. м. …
$1,94 млн
Оставить заявку
Отель в Thassos Municipality, Греция
Отель
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 8
Имущественный кодекс: 1602 - Отель для продажи в Тасосе Микрос Принос за €1.200.000. Это 600…
$1,41 млн
Оставить заявку
Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 12
Имущественный кодекс: 11897 - Отель для продажи в Тасос Скала Рачониу за 2,460.000 евро. Это…
$2,81 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Имущественный кодекс: 11565 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €1.000.000. Это 200.00 к…
$1,17 млн
Оставить заявку
Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
$4,11 млн
Оставить заявку
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Незавершенное трехэтажное здание 399 кв.м. перед морем в районе Коиньяра в Тассосе. На перво…
$622,673
Оставить заявку
Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 18
Имущественный кодекс: 11860 - Отель FOR SALE в Тасос Скала Рачониу за €2.800.000. Этот 513.0…
$3,20 млн
Оставить заявку
Отель 484 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 484 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 18
Площадь 484 м²
Этаж 4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
$1,27 млн
Оставить заявку
Отель 1 054 м² в Потамья, Греция
Отель 1 054 м²
Потамья, Греция
Площадь 1 054 м²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45 млн
Оставить заявку
Отель в Potos, Греция
Отель
Potos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11377 - Отель для продажи в Тасос Потос за 275 000 евро. Это 120.00 кв…
$323,085
Оставить заявку
Отель в Лименария, Греция
Отель
Лименария, Греция
Количество спален 18
Всего в 100 метрах от моря предлагается на продажу полностью отремонтированный трехуровневый…
$2,06 млн
Оставить заявку
Отель 500 м² в Kavala Municipality, Греция
Отель 500 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 500 м²
Этаж 3
Н. Райдер, Всадник: Гостиничный бизнес продается в центре Кавалы. Он имеет 14 комнат (5 с ви…
$1,75 млн
Оставить заявку
Отель 450 м² в Thassos Municipality, Греция
Отель 450 м²
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 2
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
$471,533
Оставить заявку
Отель в Лименария, Греция
Отель
Лименария, Греция
Имущественный кодекс: 11763 - Отель для продажи в Тасос Потос за 860 000 евро. Этот 400 кв. …
$995,156
Оставить заявку
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Код собственности: 11703 - Отель для продажи в Тасос-Койнира за 650 000 евро. Этот 195 кв. м…
$763,326
Оставить заявку
Отель 650 м² в Скала Потамиас, Греция
Отель 650 м²
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 11
Площадь 650 м²
Этаж 3
Тассос, Хризи Акти: Продается отель 650m². в 650 кв.м. Участок в привилегированном месте в э…
$1,83 млн
Оставить заявку
Отель 650 м² в Неа Ираклица, Греция
Отель 650 м²
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 15
Площадь 650 м²
Продается в Неа Ираклица, Кавала, полностью работающем пляжном бутик-отеле из 15 люксов. Hot…
$2,62 млн
Оставить заявку
Отель 724 м² в Kavala Municipality, Греция
Отель 724 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 17
Площадь 724 м²
Этаж 7
Кавала, Центр: Недавно построенный KTIPIO продается, IDEAL для отеля номера в аренду 724 кв.…
$1,26 млн
Оставить заявку
Отель 481 м² в Скала Потамиас, Греция
Отель 481 м²
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 21
Площадь 481 м²
Этаж 3
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
$1,47 млн
Оставить заявку
Отель 377 м² в Скала Потамиас, Греция
Отель 377 м²
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 7
Площадь 377 м²
ПРОДАЖА ПЛЯЖНОГО ОТЕЛЯ В СКАЛА ПОТАМИАС ТАСОС ПЛОТ 920 ТМ. ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ НА…
$1,57 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
Realting.com
Перейти