Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Platanias
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Municipality of Platanias, Греция

виллы
12
таунхаусы
13
2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$563,860
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Малеме, Греция
Вилла 4 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$924,099
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти