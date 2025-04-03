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Жильё в District of Kantanos-Selinon, Греция

1 объект найдено
Вилла 1 комната в Sklavopoula, Греция
Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
$1,02 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в District of Kantanos-Selinon, Греция

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов