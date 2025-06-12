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Виллы с бассейном в Municipality of Ierapetra, Греция

Ierapetra Municipal Unit
25
Makry Gialos Municipal Unit
9
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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 102 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 2 спальных ком…
$571,055
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажная вилла и 3 квартиры на первом этаже на участке в Кутсунари! Вилла площа…
$2,11 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, одн…
$559,634
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 105 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$730,951
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Ierapetra, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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