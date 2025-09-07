Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи с бассейном в Municipality of Chersonissos, Греция

Chersonisos Municipal Unit
5
Gouves Municipal Unit
3
2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
🏡 Продается Дом в Гувес, Ираклион, Крит Предлагается к продаже отдельный дом площадью …
$406,901
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$760,786
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
