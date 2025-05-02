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Коттеджи в Gouves Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
🏡 Продается Дом в Гувес, Ираклион, КритПредлагается к продаже отдельный дом площадью 243 кв.…
$396,897
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$659,354
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
$233,548
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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