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Коттеджи в Chersonisos Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
$170,744
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$197,274
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
$102,989
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Chersonisos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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